publié le 05/03/2018

C'est une prestation qui a donné des frissons au Dolby Theatre de Los Angeles. Mary J. Blige, la papesse du R'n'B des années 90 et 2000 a interprété Mighty River, la chanson du film Mudbound Ballad, dans lequel elle joue. L'artiste était d'ailleurs nommée pour deux Oscars : Meilleure actrice pour un second rôle et Meilleure chanson originale. Mary J.Blige est la première à être nommée dans les deux catégories pour le même film. Introduite par Taraji P. Henson (Empire, Les figures de l'ombre), Mary J. Blige était aussi accompagnée par une chorale pour son interprétation.



Avec sa voix puissante, Mary J. Blige a fait vibrer le Dolby Theatre. Une performance qui n'a pas manqué d'émouvoir l'assistance. Les chanteurs et chanteuses de la chorale gospel qui l'accompagnaient, étaient tous et toutes en noirs, derrière un fond qui laissait voir quelques scènes de Mudbound Ballad. Ce film de Dee Rees raconte l'histoire de deux familles, blanche et noire dans un Mississippi déchiré par la Seconde Guerre mondiale.