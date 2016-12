On attendait depuis longtemps qu'Alain Souchon et Laurent Voulzy se rejoignent sur scène après 40 ans de travail commun. Après une tournée triomphale dont le disque "Souchon Voulzy le concert" permet de garder la mémoire, ils sont venus rencontrer leur public pour une discussion animée par Vincent Perrot.

> Echange Public avec Alain Souchon et Laurent Voulzy Dimanche 25 décembre 2016 Crédit Image : Frédéric Bukajlo Sipa press pour RTL Crédit Média : Vincent Perrot

par Ariane Spément , Vincent Perrot publié le 25/12/2016 à 18:00

Lors de la sortie du dvd qui immortalise la première tournée commune de Laurent Voulzy et Alain Souchon, nous avons souhaité en faire profiter quelques auditeurs privilégiés de RTL en les invitant rue Bayard pour une projection de la captation du concert.

Dans un deuxième temps, nous avons proposé à Alain & Laurent de venir saluer nos auditeurs gagnant à l'issue du film. Comme ils acceptèrent spontanément, il parut évident de profiter de leur présence exceptionnelle pour établir un dialogue entre eux et les questions de la salle. Ce soir-là, Alain & Laurent avaient très envie de raconter leur tournée et de rire des anecdotes de leur carrière. C'est dans cet esprit très convivial que nous avons passé deux heures à nous balader dans la carrière de deux des plus importants piliers de la chanson française !

Vincent Perrot

A l'occasion de la sortie de leur album couronnant leur tournée triomphale, Laurent Voulzy et Alain Souchon sont venus répondre aux questions du public

Échange public, c’est une rencontre privilégiée en public dans le grand studio de RTL, entre une personnalité des arts et du spectacle et ses admirateurs pour un éclairage nouveau sur sa carrière et son œuvre.

