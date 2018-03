The Cranberries : un album, enregistré avec Dolores O'Riordan, sortira en 2019

publié le 09/03/2018 à 03:42

Les Cranberries ne pouvaient rendre hommage à Dolores O'Riordan d'une autre façon. Le groupe irlandais a annoncé mercredi 7 mars sur son site, la sortie d'un nouvel album, enregistré avec la chanteuse disparue tragiquement il y a deux mois à l'âge de 46 ans. Arrivée dans les bacs prévue pour début 2019.



"Ce mois marque le 25ème anniversaire de la sortie de notre premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We ?. Au cours de ces dernières semaines, de nombreux médias nous ont demandés si nous prévoyions quelque chose pour commémorer cette date importante", explique le groupe sur sa page Facebook. Si une réédition de ce premier opus était déjà en cours, The Cranberries expliquent avoir suspendu leur travail après le décès brutal de leur chanteuse.

En plus de la réédition de leur premier album, le groupe de rock détaille que parallèlement, ils plancheront sur l'élaboration d'un nouvel album studio, "commencé l'année dernière et pour lequel Dolores avait déjà enregistré les voix", est-il expliqué dans le message posté par The Cranberries. Et de conclure : "nous espérons avoir terminé ce nouvel album au début de l'année prochaine".