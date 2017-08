publié le 16/08/2017 à 11:03

Les fans du groupe français Her sont en deuil. Simon Carpentier, bassiste et chanteur du groupe, est décédé dimanche 13 août à l'âge de 27 ans des suites d'un cancer. C'est son partenaire de scène et ami, Victor Solf, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "Il s'est battu comme un lion jusqu'au bout et tous les témoignages qu'il a reçu, l'amour et le soutien que vous lui avez communiqué sur scène et dans la vie, lui ont donné la force de tenir. Les concerts étaient sa force vitale et lui ont permis de continuer à se battre tout ce temps."



Le 10 juillet dernier, le groupe de pop-soul, qui s'est forgé depuis 2015 une solide réputation en France et en Angleterre, publiait sur sa page Facebook un long message dans lequel Simon Carpentier expliquait souffrir depuis plusieurs années d'un cancer, annonçant qu'il ne pourrait pas être présent lors des futurs concerts de son groupe.

Malgré le drame, Victor Solf a décidé de continuer la musique et les chansons féministes de Her : "Ensemble, nous nous sommes fait une promesse. La promesse de continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C'est aujourd'hui son héritage que je porte en moi et c'est ma volonté ainsi que celle de toute l'équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible", a-t-il affirmé. Le groupe sera donc bien présent à Rock en Seine le 26 août prochain.