La Première Heure de Jean-Sébastien Petitdemange

publié le 15/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Jean-Sébastien Petitdemange veniat de sortir son livre "J'irai flâner sur vos tombes". Ces jour-ci il est encore plus présent sur l'antenne avec chaque jour à 11h00 RTL vous régale.



Jean-Sébastien Petitdemange fait des chroniques radio sur le patrimoine, la gastronomie et le tourisme depuis une trentaine d'années, dont une grande partie sur l'antenne de RTL. Il connaît les jolis coins de notre beau pays et en fait profiter les auditeurs, c'est un flâneur professionnel. Avec son nouveau livre "J'irai flâner sur vos tombes" publié aux Editions Flammarion, ce sont donc des flâneries mémorielles auxquelles il nous invite, mais nul tristesse, plutôt une sorte de douce nostalgie teintée de curiosité.







La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Jean-Sébastien Petitdmange très complice avec Eric qui va évoquer...son enfance dans les Vosges, sa passion de la radio depuis son tout jeune âge.

Jirai flaner sur vos tombes Jean-Sébastien Petitdemange Anthony Vitorino Crédit : Larousse

Spécialiste du patrimoine, Jean-Sébastien nous emmène à la découverte d'un patrimoine bien particulier. Aucune tristesse, plutôt des endroits de quiétude et l'occasion de découvrir ou redécouvrir qui sont ses absents sous ces tombes. "J'irai flâner sur vos tombes" est aux éditions Larousse.

Jean-Sébastien petitdemange

La playlist de Jean-sébastien Petitdemange

1-Doors - The end

2-Serge Gainsbourg - Requiem pour un con

3- Inxs - Devil inside

4-Rita Mitsouko- Marcia Baila

5- Michael - Don't stop 'till get enough