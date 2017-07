Sheila réagit à la mort de son fils Ludovic Chancel : "Lui et moi savons"

publié le 11/07/2017 à 12:45

Dans un message publié le 11 juillet 2017 en fin de matinée sur sa page Facebook, la chanteuse Sheil est revenue sur le décès de son fils Ludovic. "Pourquoi ?, écrit-elle. L'amour de ma vie, mon fils Ludovic, est parti rejoindre ses grands-parents. Aucun mot n'est à la hauteur de la douleur et de la solitude qui envahit le cœur d'une maman séparée de ce qu'elle a de plus cher au monde".



L'icône des années yéyé a aussi pris le temps de répondre aux commentaires désobligeants lus sur les réseaux sociaux. "Ce qui se dit sur la toile ou ailleurs me blesse profondément. Pourquoi juger ? Ludo a droit au silence, au respect et à la dignité. Lui et moi savons. Dans ce moment de vie, je dois avoir la force d'être droite pour lui. Avant de conclure : Vos pensées et vos prières m'aident à traverser cette épreuve. Je vous en suis reconnaissante."



Sheila avait annoncé, par l'intermédiaire de son manager, le décès de son fils âgé de 42 ans, dans un communiqué publié samedi 8 juillet. Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - et du chanteur Ringo (Guy Bayle). Marié en 1973, le couple très médiatique avait divorcé en 1979. Ludovic Chancel s'était épanché sur ses mauvaises relations avec sa mère, dans un livre Fils de publié en 2005 dans lequel il lui reprochait de ne pas s'être assez occupée de lui.