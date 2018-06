publié le 05/06/2018 à 11:26

Après le cinéma, retour à la musique pour Scarlett Johansson. La célèbre actrice publie cinq nouveaux titres avec le chanteur américain Pete Yorn. Ce nouveau projet commun s'appelle Apart (séparément en anglais), presque une décennie après Break Up (rupture), leur album folk couronné disque de platine en France.



Neuf ans après, le duo musical a décidé de retravailler ensemble. "Ça fait des années que j'essaye de convaincre Pete qu'on se remette ensemble. J'ai dû jouer sur le long-terme avec lui et il a finalement changé d'avis", explique la star complice avec le musicien. "On apporte pas mal de bagages au studio d’enregistrement qu'on n'avait pas il y a dix ans (...) des bagages de vie" affirme-t-il.

D'ailleurs, le premier album du duo folk était inspiré par Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. L'actrice américaine n'a pas attendu d'épouser un français (Romain Dauriac) avec lequel elle a depuis divorcé pour admirer l'icône de la chanson française. "J'aime Gainsbourg et plus encore ce qu'il représente dans la culture française".

Malheureusement, on n'est pas prêts de voir Scarlett Johansson sur scène avec Pete Yorn. "L'idée d'un festival de musique pour moi, c'est un cauchemar", avoue-t-elle préférant les cadres plus intimes. En plus de la chanson et du cinéma, la vedette joue un rôle assez particulier dans le Saturday Night Live sur NBC : celui d'Ivanka Trump, la fille du président des Etats-Unis.