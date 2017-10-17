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Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017

REPLAY - Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 17 10 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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SECURITY - ETTA JAMES
THE GHETTO - DONNY HATHAWAY
ROAD FOR LOVERS - CHRIS REA
CALIFORNIA DREAMIN' - DIANA KRALL
CARRY ON - NORAH JONES
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
SMILE - GREGORY PORTER
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON 
CALLING YOU - JEVETTA STEELE
DESERT PRAYER - MARTY STUART
CORPUS CHRISTI CAROL - JEFF BUCKLEY 
PARIAH - STEVEN WILSON & NINET TAYEB
GOLDEN SLUMBERS / CARRY THAT WEIGHT / THE END - THE BEATLES
GOODBYE - ELTON JOHN




     










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Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017
Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017
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2017-10-17 23:59:00
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