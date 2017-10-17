Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017
REPLAY - Elton John, Sam Smith, et Etta James dans La Collection du 17 octobre 2017
SECURITY - ETTA JAMES
THE GHETTO - DONNY HATHAWAY
ROAD FOR LOVERS - CHRIS REA
CALIFORNIA DREAMIN' - DIANA KRALL
CARRY ON - NORAH JONES
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
SMILE - GREGORY PORTER
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON
CALLING YOU - JEVETTA STEELE
DESERT PRAYER - MARTY STUART
CORPUS CHRISTI CAROL - JEFF BUCKLEY
PARIAH - STEVEN WILSON & NINET TAYEB
GOLDEN SLUMBERS / CARRY THAT WEIGHT / THE END - THE BEATLES
GOODBYE - ELTON JOHN