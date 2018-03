Mirways, U2, Selah Sur dans Nightlist

publié le 27/08/2016 à 22:30

Quelques reprises sympas ce soir dans Nightlist, comme l'hommage de U2 à John Lennon. Et puis de la musique à écouter la nuit tranquillement comme cette rencontre réussie entre rap et hard rock avec la version de Walk this way par Run DMC et Aerosmith.

Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès 23h, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

Dans les bacs de l'émission cette nuit...

MIRWAIS - Miss you

RUN D.M.C. & AEROSMITH - Walk this way

CAKE -I will survive

Selah SUE - I won't go for more

The STONE ROSES - Beautiful thing

TEXAS - In demand

INXS - Mistify

Iggy POP - The passenger

Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS - Shine

FUN LOVIN' CRIMINALS - The fun lovin' criminal

GOSSIP - Heavy cross

U 2 - Instant karma !

Elle KING - Good girls

RITA MITSOUKO - C'est comme ça

Nightlist continue...

> Selah Sue - I Won't Go For More (Official Video)