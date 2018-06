publié le 11/06/2018 à 11:17

Deux ans après l'album Mammifères, Miossec est de retour. Le chanteur originaire de Brest vient de dévoiler le premier extrait de son onzième album studio. Depuis son premier opus Boire en 1995, il publie un album de chansons inédites tous les deux à trois ans.



Christophe Miossec publiera à la fin du mois de septembre un disque intitulé Les rescapés. Un mot qu'on retrouve dans le tout premier extrait, une chanson intitulée Nous sommes que nous présente l'artiste. "Ça parle de "nous", c'est sur ce quoi on vit (...) ce sentiment apocalyptique sur la Terre", explique-t-il avant d'ajouter. "Les prévisions sont assez catastrophiques. On ne peut pas être chanteur sans être imperméable à ce qui se passe autour".

Dans son futur album, le breton "rescapé de pas mal de choses" confie qu'il y aurait une chanson sur la mer et ses dangers, ainsi qu'un autre morceau sur les infidèles. Miossec présentera ses inédits à la rentrée 2018 avant de repartir en tournée dès le 29 septembre prochain.

