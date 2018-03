publié le 30/11/2016 à 10:03

Michel Polnareff publiera vendredi 2 décembre le quatrième album en public de sa carrière. Un disque enregistré lors d'une soirée exceptionnelle à l'Olympia, à Paris le 14 juillet dernier. L'Amiral avait fait son grand retour dans la salle parisienne, 44 ans après y avoir fait la Polnarévolution. Un coffret qui rassemble 30 titres, quand il n'y en avait que 20 dans le live 2007 et, comme le confie Michel Polnareff : "C'est un disque qu'on écoute avec les yeux".



Ce soir-là, à l'Olympia, Michel Polnareff a joué une demie-heure supplémentaire. Le disque contient donc des inédits, des chansons jusqu'ici inexistantes dans ses disques Live, comme Tibili, ou Le prince en otage. Le chanteur aux lunettes blanches a encore trois concerts en France, mercredi soir à Bordeaux, vendredi à la salle Pleyel à Paris et la dernière date de ce tour 2016, samedi à Nantes.

On retrouve tous ses plus grands tubes en live, dont le mythique Lettre à France, dans ce double album Michel Polnareff à l'Olympia 2016, avec également un troisième CD Best Of. Un livre de photos de la tournée paraît en parallèle, avec plus de 150 d'images inédites prises par Danyellah, la compagne de Michel Polnareff.