Michel Polnareff, Tom Odell, Queen dans 100 % live

publié le 27/11/2016 à 16:01



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

ZAZ - Je veux - (live grand studio du 31 Octobre 2015)

MICHEL POLNAREFF - Holidays -(live olympia 2016)

ANGGUN - Né quelque part - (live grand studio du 19 décembre 2015)

Tété - A la faveur de l'automne - (live grand studio du 15 décembre 2016)

TOM ODELL - Another love - (live grand studio du 4 janvier 2014)

VINCENT DELERM - Je ne veux pas mourir ce soir - (live grand studio du 15 Octobre 2016)

BETH HART - Love is a lie - (live grand studio du 12 Novembre 2016)

LP - Lost on you - (live du grand studio du 17 septembre 2016)

CHRISTOPHE MAé - La parisienne - (live grand studio du 28 Mai 2016)

> Christophe Maé - La Parisienne

Les live préférés de Plastic Bertrand et de Laurent Voulzy

Le live préféré de Plastic Bertrand : Pink Floyd - Cymbaline - (live BBC session du 12 mai 1969)

Le live préféré de Laurent Voulzy : Paul MC Cartney - Maybe i'm amazed - (live at Glasgow 1979)

L'album live : hommage à Freddie Mercury, live at Wembley Stadium

Un hommage à Freddie Mercury qui nous a quitté le 24 Novembre 1991 à l'âge de 45 ans à Londres, avec la chanson We are the champions, du live Wembley Stadium enregistré en 1986. Le groupe Queen s'est produit à deux reprises devant les 72 000 spectateurs dans le mythique stade de Wembley en Angleterre, les 11 et 12 juillet 1986. Au cours de ces concerts, Freddie Mercury interprète ses tubes planétaires, notamment We are the champions.

> Queen - We Are The Champions (HQ) (Live At Wembley 86)

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.