Les Rolling Stones donneront un concert à Marseille en juin prochain

publié le 26/02/2018 à 09:47

Les Rolling Stones seront bientôt de retour en France. Après avoir électrisé la U Arena de Nanterre en octobre dernier, le groupe donnera un concert au Vélodrome de Marseille le mardi 26 juin 2018, dans le cadre d'une tournée européenne qui passera donc par l'Hexagone.



Ceux qui ont 294 ans à eux quatre n'ont plus besoin de prouver leur énergie sur scène après leur inauguration fracassante de la salle de Nanterre. Mais c'est toujours un plaisir pour les fans de les retrouver, moins de six mois après leur dernière tournée sur le vieux continent. Ils reprendront du 17 mai au 8 juillet leur tournée dans des grands stades d'Europe qu'ils avaient débutée à l'automne dernier, et feront dans ce cadre une escale à Marseille le 26 juin, leur premier concert dans la cité phocéenne depuis 15 ans.

Ce sera l'occasion pour les fans d'écouter leurs plus grands succès en version live comme Satisfaction mais aussi des versions d'autres titres qui ne sont pas les leurs. Leur vingt-troisième album, Blue and Lonesome, est sorti en décembre 2016 et ne contenait que des reprises d'autres artistes, comme Little Walter et Jimmy Reed.



Les Stones ont déjà joué à plusieurs reprises dans la cité phocéenne, où ils s'étaient produits pour la première fois en 1966, et pour la dernière en 2003. La billetterie pour le concert marseillais ouvrira le vendredi 16 mars.