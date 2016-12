Hommage à George Michaël

Eric JeanJean rend un hommage très musical ce soir à George Michael avec en fin d'émission, une exclusivité, les extrait d'une interview que George Michael a accordé à Eric JeanJean en 1996

Crédit : Capture Youtube / George Michael - Outside George Michael, une carrière marquée par des clips emblématiques

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 26/12/2016 à 21:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





George Michael a brûlé sa vie mais sa disparition à 53 ans, a quand même surpris tout le monde. Cet Anglais d'origine grecque, c'est d'abord fait connaître avec le duo Wham, qu'il composait avec Andrew Ridgeley. Wham se fait remarquer par ses excentricités, sa musique plutôt entraînante qui dénote dans l'ambiance du milieu musicale anglais à l'époque où le Punk noircissait l'avenir de la jeunesse britannique. Puis George Michael entame une carrière solo à partir de 1986 connaissant des hauts et des bas, des doutes, des périodes de déprime, des abus de toutes sortes mais connaissant aussi un succès international énorme avec plus de 100 millions d'albums vendus. Son succès dans les années 80 n'est pas étranger à la folie des clips musicaux, car il avait le génie d'en faire des petits chefs d'oeuvre kitsch et glamour qui plaisaient à un large public. George Michael était devenu une star mais restait très mal à l'aise avec ce statut. Puis il y eut son arrestation pour attentat à la pudeur qui sera une sorte de coming out fracassant pour celui que l'on pensait grand séducteur de femmes, qui le touchera peut-être plus qu'il ne l'avouera. Mais ce soir ce sera surtout un hommage musical que Eric JeanJean lui rendra, car ce sont ses chansons qui resteront.