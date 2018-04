Sofia et Mauro

Date : 24/04/2018

et Le Service Culture

publié le 24/04/2018

Avis aux nostalgiques : les Parisiennes sont de retour ! Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Héléna Noguerra sont réunies en quatuor sur une idée de Laurent Ruquier. Les quatre femmes redonnent vie à un répertoire pétillant qui a égayé le quotidien des Français dans les années 60.



Les fringantes chanteuses reprennent quinze chansons du groupe d'origine dans un album qui sortira ce vendredi. Elles se produiront sur la scène des Folies Bergères à Paris à partir du 24 mai prochain avant de partir en tournée.

Ce quator féminin est symboliquement multiculturel puisque aucune d'entre elles n'est née dans la capitale. "On se sent toutes les quatre extraordinairement parisiennes car Paris nous a adoptées", assure Arielle Dombasle, née aux États-Unis. Un avis également partagé par Héléna Noguerra, native de Belgique. "Paris est fait de provinciaux, d'étrangers, c'est une ville très cosmopolite".

Entre 1964 et 1972, le quatuor original publie quatre albums, des 45 tours : 64 chansons en tout. Des morceaux pop qu'on croque comme des bonbons acidulés. Les musiques sont composées par le pianiste de jazz Claude Bolling, d'où la finesse des arrangements sur des mélodies d'une efficacité redoutable. Quant aux paroles signées Frank Gérald, elles sont malicieuses, mutines et frivoles. Un répertoire qui voyage jusqu'en 2018 sans perdre une once de sa fraîcheur.