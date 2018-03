Arielle Dombasle illumine les Grosses Têtes

publié le 14/03/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui revient des Etats-Unis pour mettre le Grand Studio dans tous ces états.

… Gad Elmaleh



Une Grosse Tête qui est née aux Etats-Unis et parfois on a l’impression qu’elle débarque encore aujourd’hui.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui, quand il joue gagne toujours à condition que ce soit au cinéma ou au théâtre.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui a creusé son sillon dans l’humour et dans son jardin.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui si a appris le solfège à Mozart, à écrire à Victor Hugo, à boxer à Mohamed Ali, à jouer au foot à Zidane mais qui a su rester simple.

… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête fort en gueule à Paris mais qui se fait appeler « petite fleur de Monoï » à Papeete.

… Olivier de Kersauson



