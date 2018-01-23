Les Nocturnes du 22 janvier 2018
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 22 janvier 2018
FLY - MACHIAVEL
ROPE DANCER - MACHIAVEL
FACTORY - BAND OF HORSES
ENTANGLED - GENESIS
MY BACK PAGES - THE BYRDS
DUST IN THE WIND - KANSAS
GIVE IT EVERYTHING YOU GOT - BETH HART & JOE BONAMASSA
GIVE IT EVERYTHING YOU GOT - BETH HART & JOE BONAMASSA
AMERICAN GIRL - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
REFUGEE - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
DON'T DO ME LIKE THAT - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
HERE COMES MY GIRL - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
THE LAST DJ - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS