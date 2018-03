L'orchestre Ensemble Matheus en concert à l'Olympia pendant 7 heures

publié le 26/04/2016 à 10:22

Jean-Christophe Spinosi est un chef d'orchestre charismatique et au tempérament de feu qui prépare l'un des concerts les plus longs de l'année. Il dirige l'orchestre Matheus, créé en 1991. Ensemble, ils seront à l'Olympia le vendredi 29 avril, un lieu où le classique résonne rarement. Vivaldi sera à l'honneur de ce concert appelé La Folle Nuit. Mais, on entendra aussi Mozart, AC/DC, Jacques Brel, des comédies musicales... Sans oublier un karaoké lyrique où les spectateurs pourront donner de la voix.



L'idée en tout cas c'est de donner un concert de 7 heures, de 19 heures à 2 heures du matin. Ils ont même déjà déposé le nom de Folle nuit pour faire tourner le spectacle partout dans le monde, sans qu'on leur pique le concept. Le chef d'orchestre et ses musiciens avaient déjà fait une Folle Nuit à Brest, leur lieu de résidence. "C'était vraiment génial, on a mis une semaine à s'en remettre", confie Jean-Christophe Spinosi.