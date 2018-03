Florent Pagny célèbre Cuba sur son nouvel album "Habana"

publié le 26/04/2016 à 10:25

Après Benjamin Biolay qui s'est envolé pour l'Argentine pour enregistrer ses nouvelles chansons, Florent Pagny a fait cap, lui, à Cuba. Le chanteur publiera Habana, son 13e album le 29 avril prochain. Et c'est le troisième album de Florent Pagny en espagnol. Un disque qui paraît trois ans après l'immense succès de Vieillir avec toi, 800.000 exemplaires vendus et la plus longue tournée de sa carrière. Florent Pagny avait donc besoin d'une parenthèse ensoleillée. Habana la chanson-titre est un hommage à la capitale de l'île cubaine.



Comme il l'avait fait avec Calogero pour son précédent enregistrement, Florent Pagny est allé chercher un seul artiste pour lui tailler un costume sur-mesure. Florent Pagny a fait confiance à Raùl Paz, un musicien cubain de 47 ans. On se souvient de ses reprises dans Baryton. Gracias a la vida ou de l'album C'est comme ça en 2009. Florent Pagny aime chanter en espagnol car il habite entre Miami et la Patagonie. C'est donc sa deuxième langue. Mais aussi, cela lui permet de bousculer ses habitudes, de se mettre en danger.

Un plaisir de chanter intact

Falta El Ruido, l'un des temps forts de ce disque qui rappelle le son de Santana. L'idée du temps qui passe est très présente dans le disque. Comme le manque de poésie et d'illusions dans la société, l'envie d'ailleurs, le besoin de fuir. Des thèmes chers à Florent Pagny. Lui qui entonne "Volver a cantar, sin prisa y sin miedo" dans un titre, ce qui veut dire : "Je reviens chanter sans hâte et sans peur". En tout cas, avec un plaisir intact. "Après toutes ces années et ces expériences, avoir quelque chose qui te motive encore rapidement (...) là je suis dans un truc qui m'excite", confie Florent Pagny.