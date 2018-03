Eurovision 2017 : la compétition annulée en Ukraine ?

publié le 28/11/2016 à 10:13

Chaque année, le Concours a lieu dans le pays où est originaire le gagnant de l'édition précédente. En 2016, c'est la chanteuse ukrainienne Jamala qui l'a emporté - donc - normalement - l'édition 2017 devrait avoir lieu à Kiev. Mais, selon WIWIBLOGGS, le site de référence de l'Eurovision, cela pourrait être tout autrement ! Pour plusieurs raisons, car l'Ukraine est un pays en guerre et qu'il n'aurait pas aussi les moyens de financer une telle émission qui coûte très très cher. La décision sera rendue le 8 décembre prochain.



L'Allemagne pourrait alors être désignée comme pays hôte. Il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de savoir où se déroulera la grande finale le 13 mai 2017. Avant cela, les demi-finales auront lieu les 9 et 11 mai 2017 entre les 43 pays en compétition dont l'Australie, qui se présente pour la 3e année d'affilée et le Portugal qui fait son grand retour après un an d'absence.