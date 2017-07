La Première Heure d'Etienne Daho

publié le 25/07/2017 à 01:01

Cette première heure du jour , nous allons donc la partager avec Etienne Daho.

Au moment de l'enregistrement de l'émission Etienne Daho est de retour avec une triple actualité : une soirée spéciale sur Arte lui sera bientôt consacrée, une BD et un nouveau best-of (sortie le 6 nov).

Cette compilation de 36 titres, intitulée L'homme qui marche, est le résumé de 10 albums en 35 ans de carrière !

Eric Jean-Jean nous fait découvrir durant cette heure l'univers de Daho, qui avoue que s'il n'avait pas eu la musique, il se serait probablement jeté d'une fenêtre !

L'invité de La Première Heure

C'est parti pour La première heure de la semaine. Une première heure de la semaine que nous passons désormais en bonne compagnie sur RTL. En la bonne compagnie de quelqu'un pour qui cette semaine va être particulièrement chargée… Et peut-être même décisive pour la suite des événements, c'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de voir avec : Etienne Daho.

Etienne Daho sort son nouveau best-of vendredi 6 novembre Crédit : DR

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.

> Etienne Daho - En Surface

La playlist d'Etienne Daho

COMATEENS - Don't come back 1984

Etienne DAHO - Paris sens inderdits 2015

Alain BASHUNG - J' passe pour une caravane 1995

Etienne DAHO & Alain BASHUNG - I can't escape from you (Live TV Daho Show)

Etienne DAHO & Daniel DARC - La ville 1988

The CLASH - London calling 1979