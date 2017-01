Chuck Berry, Lesley Gore, Jackie Wilson, The Crests...

REPLAY - Chuck Berry, Lesley Gore, Jackie Wilson et The Crests dans la Collection de Georges Lang du 26 janvier 2017.

par Georges Lang publié le 26/01/2017 à 23:59

At the hop - Danny & The Juniors

Chapel of love - The Dixie Cups

Johnny B. Goode - Chuck Berry

Great balls of fire - Jerry Lee Lewis

Mustery train - Elvis Presley

New Orleans - Gary U.S. Bond

I was made to love her - Stevie Wonder

Twistin' the blues - Buddy Greco

It's my party - Lesley Gore

Dance, dance, dance - The Beach Boys

Come on, let's go - Ritchie Valens

Reet petite - Jackie Wilson

Chantilly lace - The Big Bopper

You're sixteen you're beautiful - Johnny Burnette

Sixteen candles - The Crests

All I have to do is dream - The Everly Borthers

At last - Etta James

Smoke gets in your eyes - The Platters

Holiday - The Bee Gees

And I love her - The Beatles

Bang bang - Cher

Green onions - Booker T. & The M.G. 's