Jay-Z et Beyoncé sur scène lors du "On The Run Tour" en 2014

publié le 13/03/2018 à 19:35

Monsieur et Madame Carter prennent à nouveau la fuite. Quatre ans après le succès de leur première tournée, Beyoncé et Jay-Z repartent ensemble pour leur On the Run Tour II. Un événement musical que les fans attendaient avec impatience.



C'est la chanteuse américaine qui a annoncé la nouvelle dans une série de publications en noir et blanc sur son compte Instagram. Sur l'une des photos, le couple pose sur une moto avec l'inscription "OTR II". Une référence à leur tournée commune On the Run en 2014 qui avait rapporté quelque 100 millions de dollars.



Avec une tournée de 36 dates, Beyoncé et Jay-Z ouvriront le bal le 6 juin à Cardiff au Pays de Galles (Royaume-Uni). Ils traverseront l'Europe et monteront deux fois sur scène en France : le 14 juillet au Stade de France et le 17 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. La tournée des stades continuera ensuite outre-Atlantique avec une dernière performance à Vancouver au Canada le 2 octobre.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 12 Mars 2018 à 6 :55 PDT

Mise en vente des billets prévue le 19 mars

Depuis la naissance de ses jumeaux Rumi et Sir en juin dernier, Queen B. prépare son retour sur scène prévu au mois d'avril 2018. La diva sera l'une des têtes d'affiche de Coachella, le festival américain le plus en vue. Pour Jay-Z, cette tournée suit sa série de concerts pour promouvoir son album 4:44 où il demande pardon à Beyoncé pour son infidélité.



En attendant le début du On The Run Tour II, les fans pourront chauffer leurs cordes vocales, revoir leurs classiques et réviser leurs pas de danse, avant l'ouverture de la billetterie le lundi 19 mars prochain.

¿¿ OFFICIEL ¿



4 ans après leur 1ère date au Stade, @Beyonce & @S_C_ seront de retour sur notre scène le 14 juillet pour le #ONTHERUNTOUR2 ¿¿



Mets un ¿¿¿ si toi aussi tu rêves d’y être !



¿ Mise en vente sur notre site lundi 19 mars à 10h ¿¿ https://t.co/s2f9juRFFD pic.twitter.com/W52LaMXG3r — Stade de France (@StadeFrance) 12 mars 2018