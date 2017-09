publié le 08/09/2017 à 16:40

C'est l'une des ses dernières interviews, l'une des plus émouvantes et intimes. En février 2016, Pierre Bergé s'était confié avec une grande sincérité et sans langue de bois dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Son arrivée à Paris, ses histoires d'amour avec Bernard Buffet puis Yves Saint Laurent, Pierre Bergé s'était livré comme rarement. Disparu le 8 septembre à 86 ans, il laisse le monde de la mode et des arts endeuillés.



Dans Le Divan, Pierre Bergé est revenu sur sa rencontre avec Bernard Buffet, avec qui il est resté pendant huit ans. "Je l'ai rencontré dans un café. Il m'a dit : 'Vous savez jouer au 421 ?' Je lui ai dit 'non'. Et il m'a rétorqué : 'Eh bien je vais vous apprendre'". "On était plus que fusionnels. Pendant huit ans, nous n'avons pas pris un repas séparés", confiait-il.

Très ému, le mécène évoque ensuite Yves Saint Laurent, son deuxième grand amour, pendant son dernier défilé. "Je ne peux pas voir cette image sans un serrement de cœur. Je l'ai vu remonter le podium comme ça et il est évident qu'il va à l'échafaud parce qu'il sait que cette vie qu'il a aimé, elle est finie et irrémédiablement finie", racontait Pierre Bergé avec émotion.



De nombreuses chaînes bousculent leurs programmes pour rendre hommage à l'homme d'affaires. Lundi 11 septembre, à 23h15, France 3, rediffusera Le Divan, avec Pierre Bergé.