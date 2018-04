publié le 26/04/2018 à 11:37

Le très attendu Burger Quiz d'Alain Chabat a rouvert boutique ce mercredi 25 avril et les clients étaient au rendez-vous. L'émission, désormais hébergée sur TMC, a réuni 1,9 million de téléspectateurs, soit 7,7% de part d'audience. Adeptes de la première saison et nouveaux curieux ont pu retrouver ou découvrir un nouveau Burger parfois épicé, adouci par une ambiance bon enfant.



"Vrai ou faux : La Boum raconte l'histoire d'une jihadiste", "juif ou arabe ou les deux ?"... Les questions et thématiques abordées au cours de l'émission ont concilié sujets délicats de l'actualité et humour.

Le pari semble réussi pour cette première émission de la nouvelle saison, seize ans après la dernière diffusion de Burger Quizz, à l'époque sur Canal +. Alain Chabat a revêtu son tablier de médiateur du jeu, agrémentant chaque séquence de son humour habituel, renforcé par les interventions des invités de la soirée, parmi lesquels Édouard Baer, Marina Foïs ou Pierre Niney.

Vrai ou Faux, connectée à #twitter une intelligence artificielle est devenue néo-nazie en moins de 24h ?#Menus pic.twitter.com/cquuFLL42N — Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) 25 avril 2018