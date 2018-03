VIDÉO - Élise Lucet fait ses adieux au journal de 13 heures, émue aux larmes

publié le 29/04/2016 à 17:52

Élise Lucet "quitte le journal en douceur", selon ses mots, pour reprendre en main Envoyé Spécial et Complément d'enquête, et continuer Cash Investigation. "Une page se tourne, après 26 ans de JT à France Télévisions, dont 11 ans au 13h de France 2. Plus d'un quart de siècle à sentir battre le cœur du monde au quotidien. C'est un privilège incroyable, mais aussi une grande responsabilité", a-t-elle souligné à la fin de son journal, avant que l'équipe de rédaction ne vienne l'applaudir et la remercier.



Ils se sont rassemblés, bouquets de fleurs à la main, pour embrasser la journaliste. Quelques heures avant son dernier JT, Élise Lucet confiait sur RTL qu'elle "essayerait de ne pas pleurer", mais qu'elle sentait qu'on lui "[préparait] des coups fourrés". Sous le tonnerre d'applaudissements des journalistes et techniciens, elle n'a pas pu retenir ses larmes. "Eh bien voilà, vous avez réussi !", leur a-t-elle lancé.