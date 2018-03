publié le 29/04/2016 à 10:25

C'est une page qui se tourne sur France 2. Élise Lucet présentera son dernier JT à 13 heures le 29 avril. Après les changements opérés à France Télévisions, elle sera en charge de Cash investigation, et toujours dans Complément d'enquête. Après la polémique autour de Michel Field, le patron de l'information à France Télévisions, Élise Lucet brise son "vœu de silence" pour RTL.





Alors, certains n'ont pas très bien compris pourquoi Élise Lucet termine sa carrière de présentatrice un 29 avril, plutôt qu'au début du mois de mai. "J'ai beaucoup de travail (...) Je dois rapprocher les équipes d'Envoyé Spécial et Complément d'enquête, essayer de moderniser un peu les formats. Jusqu'à alors j'avais 3 boulots, demain j'en aurai plus que 2 : Cash investigation et les magazines d'info de France 2", confie la présentatrice. Elle sera dès le 1er mai sur Envoyé spécial et Complément d'enquête en "commençant par un séminaire de deux jours avec les deux équipes."

Enfin, c'est ce vendredi 29 avril à 13h que les téléspectateurs pourront regarder Élise Lucet en tant que présentatrice pour la dernière fois. "Je vais essayer de ne pas pleurer, mais je sens qu'on me prépare des coups fourrés donc je vais découvrir cela à l'antenne", explique en riant la journaliste.