Les annonceurs n'ont pas attendu une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se désolidariser de Touche pas à mon poste. Quatre jours après la diffusion d'une séquence jugée homophobe dans l'émission télévisée de Cyril Hanouna sur C8, des entreprises ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient plus que leurs spots publicitaires soient diffusés durant le talk-show. Bosch, Chanel, Disneyland, Petit Navire, Decathlon et le groupe PSA ont ainsi décidé d'arrêter toute collaboration commerciale, selon plusieurs communiqués rapportés par BuzzFeed News.



Toutes ces marques expliquent que l'émission n'est plus en adéquation avec leurs valeurs. "Bosch ne cautionne pas ce qui est passé et les propos qui ont été tenus. La marque a décidé d'arrêter la publicité digitale et télé en cours et à venir pour cette émission", explique ainsi l'enseigne d'électroménager. Decathlon, comme PSA, ont directement réagi sur Twitter, où de nombreux internautes avaient directement interpellé ces firmes au lendemain de la diffusion de l'émission. D'autres sociétés, comme EasyJet et LU, envisagent de faire de même.

@ParisPasRose @CHANEL @BoschFrance Bonjour, conformément aux valeurs de @GroupePSA, Peugeot, Citroën & DS suspendent leurs investissements publicitaires sur ce créneau horaire — Groupe PSA (@GroupePSA) 22 mai 2017

Record de plaintes auprès du CSA

Depuis la diffusion de cette émission, dans la soirée de jeudi 18 mai, le CSA affirme avoir reçu une avalanche de plaintes de téléspectateurs. Lundi 22 mai à 16h30, l'instance de régulation évoquait 20.486 signalements. Il s'agit d'un record absolu pour une seule et même séquence. À titre de comparaison, 36.000 plaintes avaient été enregistrées par le régulateur tout au long de l'année 2016 pour l'ensemble des programmes.

Des associations de lutte contre l'homophobie et de nombreuses personnalités de tous horizons, y compris issues de la sphère politique, ont exprimé leur indignation vis-à-vis de cette séquence mettant en scène Cyril Hanouna. Dans ce qu'il présentait comme un canular téléphonique, l'animateur vedette de C8 se fait passer pour un bisexuel dans une petite annonce et répondait ensuite en direct aux hommes qui le contactaient. Une plainte pourrait être déposée par Le Refuge auprès des autorités. Ce collectif de défense des jeunes victimes d'homophobie a relaté sur Facebook qu'un jeune homme piégé dans l'émission avait appelé l'association dans la foulée. "[Il] était dans un état de détresse morale épouvantable. Nous avons été fort démunis devant ses pleurs et sa peur d'être reconnu par ses parents et son entourage", affirme Nicolas Noguier, président du Refuge.

Au lendemain de l'émission mise en cause, Cyril Hanouna s'est défendu à l'antenne en rejetant vertement toutes les accusations d'homophobie. "On peut dire que ce n'est pas drôle ou pas approprié, ou caricatural, mais je ne veux pas entendre que je suis homophobe. La pire chose pour moi, ce serait de dire que TPMP incite à l'homophobie", s'est-il agacé, estimant que le CSA avait "incité à dénoncer" son émission. Contactée par l'AFP, la chaîne C8 n'a pas souhaité faire de commentaires.



Le CSA, qui a déjà épinglé l'émission pour d'autres motifs, va étudier cette nouvelle séquence et rendra sa décision dans les prochaines semaines. S'il décide d'engager des poursuites, le dossier sera transmis à un magistrat indépendant qui peut décider de classer l'affaire ou de sanctionner. Si le magistrat propose une sanction, c'est le CSA qui a le dernier mot et peut proposer amendes, suspension du programme ou des publicités ou bien sanction ultime, le retrait d'autorisation de diffusion de la chaîne concernée.

Une autre affaire liée à la même émission

Cyril Hanouna est par ailleurs visé par une enquête portant sur des canulars téléphoniques touchant des commissariats du Val-de-Marne, diffusés dans la même émission que la séquence dénoncée comme homophobe. L'animateur avait appelé des commissariats de Villeneuve-Saint-Georges et de Champigny-sur-Marne pendant l'émission de jeudi en se faisant passer pour une Anglaise, puis un policier.