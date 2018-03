publié le 27/11/2016 à 09:26

Ça y est, le scrutin que tout le monde attendait est lancé. Dans trois semaines, enfin, c’est l’élection de Miss France : notre seule chance à nous, les mecs, de voir des filles en maillot de bain en décembre ailleurs qu’à la piscine municipale, ce lieu atroce où les gens se vidangent dans l’eau.



Les Miss sont parties cette semaine se reposer à la Réunion, avant même d’avoir bossé, elles ont le même rythme qu’une relookeuse qui serait chargée de Noël Mamère, et ne prennent pas de bains de mer afin d’éviter les attaques de requin, puisque le 17 décembre il faut qu’il y ait 60 bras, 60 jambes et 12 cerveaux pour un total de 30 Miss. Là, bien sûr, je me moque, car je suis un crétin, jaloux de la beauté diaphane de nos reines exquises. Il n’empêche que le temps où les Miss étaient des buses juste bonnes à faire suinter trois pleu-pleus dans les foires au boudin est révolu. Car vendredi, Sylvie Tellier, la leader maxima du défilé en bikini, la Fidel Castro de l’épilation laser, a fait passer à ses filles un test de culture générale.



40 questions leur ont été posées, un test à faire trépasser un footeux. Des maths : "Trouvez la valeur de X dans X = racine carré de 36", j’ai répondu 15 donc je ne serai pas votre Miss Bretagne. De la politique : "Quand va avoir lieu l’élection présidentielle ?", pour le savoir il faut appeler Demeco et demander la date où Hollande a réservé le camion. De la géo : "Quelle est la capitale de la Suède ?". Bref, Les Miss sont donc belles et intelligentes. Elles ont tout. C'est énervant.