publié le 10/11/2017 à 10:47

Grosse déception pour les fans français de Shakira. Alors qu'ils se réjouissaient de pouvoir admirer la chanteuse colombienne sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris ces vendredi 10 et samedi 11 novembre, la star a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne pourrait pas assurer les shows prévus.



Ses cordes vocales ne lui permettent actuellement pas de chanter et d'entamer sa tournée intitulée El Dorado Tour. "En ce moment, je me concentre totalement à retrouver intégralement ma voix ", a-t-elle expliqué, voulant revenir "à 100% devant son public". Le 8 novembre dernier, celle dont le nom est cité dans les "Paradise Papers" avait déjà annulé la première date de sa tournée mondiale à Cologne, en Allemagne.

L'organisateur de sa tournée s'est également exprimé via un communiqué. "Shakira est vraiment attristée de ne pas voir ses fans, et est reconnaissante pour tout le soutien qu'ils lui ont montré pendant cette période difficile", a ajouté Live Nation. Pas d'inquiétude néanmoins, les concerts devraient être reportés, ajoute le tourneur de la chanteuse. "Gardez vos billets, car nous avons l'intention de confirmer de nouvelles dates pour tous les spectacles qui ont été reportés jusqu'ici.



"Shakira a hâte de remonter sur scène le plus tôt possible et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rétablir dans les prochains jours, dans le but de donner le coup d'envoi le 16 novembre à Montpellier", peut-on lire sur le communiqué. Entre temps, les dates prévues à Anvers (Belgique) le 12 novembre et à Amsterdam, le 14, ont elles aussi été annulées.