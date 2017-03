publié le 23/03/2017 à 11:33

Les femmes de footballeurs entrent en guerre. D'après le quotidien El País, Shakira et son compagnon Gerard Piqué ne se rendront pas au mariage de la star du FC Barcelone, Lionel Messi, et d'Antonella Roccuzzo, mannequin de 29 ans, l'été prochain. Officiellement : la chanteuse colombienne a "un emploi du temps trop chargé".



Officieusement : c'est la guerre froide entre la future épouse de Lionel Messi et Skaria. "Les désaccords entre les deux femmes sont beaucoup trop forts", explique El País. Le journal donne plus de détails : elles se détesteraient, car Antonella est l'une des très bonnes amies de l'ex-petite amie de Gerard Piqué : Nuria Tomás. Et la pop star n'a pas digéré qu'il la quitte.

Pour autant, les deux footballeurs du FC Barcelone, récemment en une de l'actualité sportive après leur victoire incroyable contre le PSG (6-1), s'entendent parfaitement. Mais, en soutien à son épouse, le défenseur espagnol, Gerard Piqué ne se rendra pas non plus au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo le 24 juin prochain, qui sera aussi l'occasion de fêter les 30 ans de ce dernier. Messi et Antonella se connaissent depuis que l'attaquant argentin est âgé de 10 ans. Ils ont deux petits garçons, Thiago, 4 ans et Mateo, un an.