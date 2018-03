publié le 03/03/2018 à 16:25

Neuf long-métrages s'affrontent pour l'Oscar du meilleur film 2018. Qui remportera la statuette parmi Call Me By Your Name, Lady Bird, Dunkerque ou La Forme de l'eau ? Il faudra attendre le dimanche 4 mars pour connaître la réponse mais un petit retour en 1998 permet de voir quels films ont été plébiscités par l'Académie des arts et sciences du cinéma américain ces vingt dernières années.



En plus d'être une reconnaissance du milieu, l'Oscar du meilleur film permet de faire connaître un long-métrage dans le monde entier. Tous les films primés ces dernières années sont tous considérés, aujourd'hui, comme des classiques du Septième Art, à avoir visionné au moins une fois.

Cette sélection américaine est très éclectique puisqu'elle contient quelques blockbusters, des films d'action et des films d'auteur, qui, à première vue, auraient pu ne pas séduire le public. Vous souvenez-vous bien de tous les films primés ?

Les primés de l'Oscar du meilleur film depuis 1998

1998 : Titanic de James Cameron. Le film a remporté 11 Oscars.

1999 : Shakespeare in Love de John Madden. Le film a remporté 7 Oscars.

2000 : American Beauty de Sam Mendes. Le film a remporté 5 Oscars.

2001 : Gladiator de Ridely Scott. Le film a remporté 5 Oscars.

2002 : Un homme d'exception de Ron Howard. Le film a remporté 4 Oscars.

2003 : Chicago de Rob Marshall. Le film a remporté 6 Oscars.

2004 : Le Seigneur des anneaux : le retour du roi de Peter Jackson. Le film a remporté 11 Oscars.

2005 : Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Le film a remporté 4 Oscars.

2006 : Collision de Paul Haggis. Le film a remporté 3 Oscars.

2007 : Les Infiltrés de Martin Scorsese. Le film a remporté 4 Oscars.

2008 : No Country for Old Men des frères Coen. Le film a remporté 4 Oscars.

2009 : Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Le film a remporté 8 Oscars.

2010 : Démineurs de Katherine Bigelow. Le film a remporté 6 Oscars.

2011 : Le Discours d'un roi de Tom Hooper. Le film a remporté 4 Oscars.

2012 : The Artist de Michel Hazanavicius. Le film a remporté 5 Oscars.

2013 : Argo de Ben Affleck. Le film a remporté 3 Oscars.

2014 : 12 Years A Slave de Steve McQueen. Le film a remporté 3 Oscars.

2015 : Birdman de Alejandro González Iñárritu . Le film a remporté 4 Oscars.

2016 : Spotlight de Tom McCarthy. Le film a remporté 2 Oscars.

2017 : Moonlight de Barry Jenkins. Le film a remporté 3 Oscars.