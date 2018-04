publié le 23/04/2018 à 20:38

Kate Middleton a donné naissance ce lundi 23 avril à un petit garçon. Seulement quelques heures après cet heureux événement, le duc et la duchesse de Cambridge sont apparus côte à côte, sur le perron de l'hôpital Saint Mary de Londres, pour présenter leur troisième enfant.



Une naissance suivie dans le monde entier. Stéphane Bern évoque "une sorte d'alignement des planètes tout à fait positif". "La reine Elizabeth a fêté ses 92 ans avec des réjouissances pop il y a deux jours, les bookmakers avaient annoncé la naissance pour le 23, le jour de la saint George... C'est ce qu'il s'est passé", explique-t-il.

Un événement que l'on pourrait encore revivre plusieurs fois outre-Manche alors que le couple voudrait "au moins cinq" enfants. "Ils ne se sont jamais cachés de vouloir fonder une famille nombreuse", appuie l'animateur de RTL.

Mais Stéphane Bern n'en reste pas moins étonné de l'ampleur de la médiatisation de cet heureux événement. "J'avais le sentiment que même en France on vivait en Angleterre. Il n'y avait rien de plus important. Tout le monde se préoccupe de la naissance de ce bébé sur lequel il ne pèse rien, aucun poids de l'Histoire", s'amuse-t-il alors que le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte est dorénavant le cinquième héritier de la couronne royale derrière Charles, William, George et Charlotte. Le prince Harry se voit ainsi reléguer en sixième position.



Le spécialiste des familles royales évoque alors un "miracle" après certaines années difficiles pour la monarchie britannique. "Il y a eu une remontada qui est beaucoup liée à la popularité de William et de son mariage avec Kate Middleton. Il focalise l'attention des médias", explique-t-il.