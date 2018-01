Retour de Danièle Évenou dans les Grosses Têtes

publié le 22/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui à l’époque où elle partageait la vie de Jacques Martin a dû partager aussi la table de Paul Bocuse.

…Danièle Evenou



Une Grosse Tête qui obtient toujours 3 étoiles pour ses rôles à la télévision.

…Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui est le Paul Bocuse de l’immobilier, qui n’a pas un coq tatoué sur le bras mais un état des lieux dans dos.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui nous mijote toujours des répliques succulentes.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui cuisine peu mais qui fait des spectacles à sa sauce.

…Arnaud Tsamère



Une Grosse Tête qui en hommage à Paul Bocuse, mange depuis 48h.

…Bernard Mabille

Laurent Ruquier

