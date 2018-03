Qui était Hugh Hefner, le playboy en pyjama ?

publié le 28/09/2017 à 21:58

Le mythique lapin rose de Playboy est orphelin. Son père Hugh Hefner est mort à 91 ans, a annoncé le magazine de charme américain mercredi 27 septembre. "La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre", clamait-il. C'est l'histoire d'un gamin qui a manqué de câlins. Né dans une famille puritaine de Chicago, Hugh Hefner manque cruellement d'affection. Son père travaille et n'est donc presque jamais là.



Le jeune Hugh est un ado timide qui trouve refuge au cinéma. Et fantasme sur l'actrice Jean Harlow, une blonde atomique. C'est pourtant une brunette qu'il épouse à son retour de l'armée. Trop jeune sans doute. Dix ans et deux enfants plus tard, il divorce. À l'époque, l'homme se rêve dessinateur et fait ses débuts au magazine Esquire. C'est là que va naître l'incroyable aventure Playboy.

Self made man

À partir de là, les coups de génie et les coups de chance s'entremêlent. La chance intervient lorsque Esquire refuse à Hugh Hefner une augmentation de cinq dollars. Il claque donc la porte et décide de créer son propre magazine : un journal romantique masculin. Mais il n'a que 600 dollars en poche. Et là, coup de génie : il achète les droits photos d'un calendrier. Quelques clichés dénudés d'une blonde inconnue, mais très jolie. Elle s'appelle Marilyn Monroe.

Hugh Hefner réalise son premier numéro tout seul, sur sa table de cuisine, persuadé qu'il n'y aurait jamais de numéro 2. Un an plus tard, Playboy vend plus qu'Esquire. On le dit obscène, macho, Hefner parle libération sexuelle. Et dépense des millions de dollars pour défendre le droit à l'avortement et la contraception. Esquire ne sera pas rancunier : pour les 25 ans du magazine, le patron a offert à Hugh Hefner un billet de 5 dollars, qui est encadré au manoir Playboy.

C'est ce que Dieu aurait construit s'il avait eu de l'argent Peter O'Toole





22 chambres, un zoo, et une grotte avec sauna : "C’est ce que Dieu aurait construit s’il avait eu de l’argent", a lancé le comédien Peter O'Toole à propos de la demeure de Hefner. La légende raconte qu'Elvis Presley y a dormi avec huit playmates à la fois. C'est le symbole de tous les excès. Enfin c'était parce ces dernières années, c'était surtout le rendez-vous des gens glamour et bien élevés.



Et Hefner, devenu accro au viagra, était plus intéressé par ses projections ciné du vendredi que par les fesses de ses bunnies. Mais sa vie a été un pur fantasme d'adolescent. Une vie sans limite. Sexe, drogue, luxe... Il s'est vanté un jour d'avoir couché avec plus de 1.000 femmes. Et quelques hommes d'ailleurs. Mais pas Marylin Monroe, pour la simple raison qu'il ne l'a jamais rencontrée. Un regret de toute une vie effacé par la mort puisqu'il reposera à côté d'elle pour l'éternité au cimetière de Los Angeles.