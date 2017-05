Secrets de Rolling Stones dans la Curiosité

publié le 17/05/2017 à 18:00

Les secrets des Rolling Stones

Les Rolling Stones reviennent en France pour 3 concerts exceptionnels les 19,22 et 25 octobre prochains à l'U Arena, en partenariat avec RTL.

A cette occasion, on vous offre des places depuis ce matin, et vous pouvez encore tenter votre chance.

Et en attendant, on raconte la saga des Stones avec Eric Jeanjean.

Vendeuse dans un sex-shop

Ce soir on pousse la porte d’un sex-shop !

Ressemblent-ils toujours à ces boutiques sombres et miteuses ? Quels sont les objets les plus achetés ? A quoi servent-ils ? Quel est le profil des clients ? Quelles questions zinzins posent-ils ? Et quelles sont leur mésaventures ?

Marie Dampoigne a passé 1 an dans un sex-shop parisien, elle n’a aucun tabou et vous raconte tout !

Marie Dampoigne est l'auteur du livre Et ça se met où ? Mémoires d’une vendeuse sex-shop publié aux éditions de l’Opportun.



Et ça se met où

Toscane secrète

C'est un voyage en Toscane que l'on vous propose, la Toscane éternelle, avec ses plus belles fêtes, la route des vins et une promenade sur les traces des Médicis en compagnie d'Isabelle Schmitz du Figaro Hors-Série

Le Figaro Hors Série juin 2017