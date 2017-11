PSG-Troyes : pourquoi la diffusion du match sur C8 énerve la concurrence

publié le 29/11/2017 à 15:30

C'est une grande première. Canal+ a décidé de diffuser un match de Ligue 1 en clair. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain et Troyes, lors de cette 15e journée de championnat, va en effet être retransmis en direct sur la petite sœur de la chaîne cryptée, en l’occurrence C8, ce mercredi 29 novembre (21 heures).



Une surprise, annoncée tardivement, qui ne plaît guère à TF1 et M6. Depuis la rentrée, une guerre des chaînes s'est développée. Guerre notamment entre C8 et TMC qui se battent pour le leadership de la TNT. C'est pourquoi, afin de marquer le coup dans cette bataille acharnée, le groupe Bolloré (Canal + / C8) a décidé de programmer du football ce mercredi 29 novembre avant de diffuser du rugby le samedi 2 décembre. Deux aspirateurs à audience.

Plus d’audience, cela veut dire plus de recettes publicitaires. Mais cette opération, c’est aussi une façon de recruter de nouveaux abonnés. La chaîne a expliqué vouloir offrir le temps d'une soirée l’expérience Canal à l'approche des fêtes de fin d'année. Une logique commerciale alors que la période de Noël est importante dans la campagne de recrutement du groupe.

Un accord non respecté

Dans cette guerre, tous les coups sont permis. La programmation de ce match a été faite au dernier moment. Tout cela, en dehors et en dépit de l'accord signé depuis près de 30 ans entre les chaînes et la presse télé. L'ensemble des groupes déposent en effet leur programme au même moment et n'y touchent plus sauf actualité de dernière minute.



Là, ce n'est pas le cas. Le groupe de la chaîne cryptée a joué la montre avant de déposer ses programmes. Ce qui a provoqué la colère des autres chaînes qui ont tout tenté pour empêcher Canal+ de diffuser ce match. Mais elles n'ont pas réussi. Seule mesure de rétorsion dans cette affaire ? Les magazines ont décidé de parler à minima des programmes de C8 dans leur édition du 3 au 9 décembre.