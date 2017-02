publié le 10/02/2017 à 17:30

Samedi 11 février, Laurence Boccolini présente un jeu dédié au cerveau. Son nom ? Les Cerveaux, tout simplement. 12 candidats s'affrontent pour déterminer qui est le plus fort, selon son héritage génétique et son histoire personnelle. La première édition de ce nouveau jeu de TF1 promet donc de dévoiler un quiz inédit aux téléspectateurs. Parmi les candidats attendus sur le plateau : Fauve Hautot de Danse avec les stars, Denis Brogniart de Koh-Lanta, Jean-Pierre Pernaut, une partie du casting de Nos chers voisins et Sandrine Quétier. Rendez-vous à 20h55.



Mais, le programme qui intrigue le plus, c'est Le Grand burlesque présenté par Patrick Sébastien sur France 2. Officiellement on ne sait rien de cette émission dont Patrick Sébastien garde le contenu secret pour l'effet de surprise. Isabelle Morini-Bosc révèle seulement que le décor est cubain, aux couleurs très chaudes, avec un piano-bar comme à Cuba. Il y aura aussi des caméras cachées de Raphaël Mezrahi, un certain "Laurent Delahouppe", et 3 invités très connus gardés eux-aussi secrets. "On ne pouvait rien montrer, c'est du burlesque, de la rigolade"; explique Patrick Sébastien. Rendez-vous à 21h.