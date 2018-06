Programme TV : ce soir, "The Island Célébrités" et "Le village préféré des Français"

publié le 19/06/2018 à 18:05

Préparez vos sacs à dos et soyez prêts à voyager. On signale d'abord l'épisode final de The Island Célébrités sur M6. Un programme dans lequel on aime beaucoup l'altruisme dont certaines vedettes ont fait preuve pendant l'aventure, à l'image de Louisy Joseph (l'ex-membre du groupe L5) ou Émilie Gomis. La basketteuse fait preuve d'esprit d'équipe sur l'île comme sur le terrain.



Mais l'événement a lieu ce soir sur France 2 avec le retour du Village préféré des Français, animé par Stéphane Bern. Pour cette nouvelle édition, 14 villages sont sélectionnés dont une commune d'Outre-mer, Hell-Bourg à La Réunion. Les téléspectateurs voteront en direct pour désigner le successeur de Kayzersberg dans le haut-Rhin, qui a eu droit à son timbre.

On se réjouit d'autant plus que rien n'était gagné pour cette 7ème édition. "À chaque fois qu'il y a une nouvelle direction à France Télévisions, il faut toujours convaincre", explique Stéphane Bern. "En même temps, c'est bien de devoir convaincre, il faut jamais cesser de convaincre le public".

Ce soir, votez pour votre #VillagePréféré ! ¿



¿ Asnières-sur-Vègre

¿ Cassel

¿ L’Île-de-Sein

¿ Janvry

¿ La Couvertoirade

¿ Lama

¿ Le Mont-Saint-Michel

¿ Hell-Bourg

¿ Mirmande

¿ Mittelbergheim

¿ Monpazier

¿ Roussillon

¿ Semur-en-Brionnais

¿ Yèvre-le-Châtel pic.twitter.com/9PBNpp1D6m — France 2 (@France2tv) 19 juin 2018