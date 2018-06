publié le 19/06/2018 à 07:09

Depuis plusieurs années maintenant, Stéphane Bern fait visiter les plus beaux villages aux Français. Pour cette 7e édition du Village Préféré des Français,14 communes ont été sélectionnées, de la Sarthe au Vaucluse, en passant par le Bas-Rhin ou La Réunion.



Chaque village possède une particularité historique, culturelle ou géographique. Depuis 2012, trois régions ont remporté deux fois le titre de Village Préféré des Français : l'Alsace, la Bretagne et Midi-Pyrénées

Rendez-vous le 19 juin sur France 2, à 20h55 pour découvrir tous les villages.

Vous pourrez voter par téléphone et par SMS, tout au long de la soirée en direct, durant laquelle les 14 villages en compétition seront présentés. Le village vainqueur sera proclamé à la fin de l'émission.



Voici un premier aperçu des villages sélectionnés.

Asnières-sur-Vègre

Asnières-sur-Vègre possède pas moins de cinq monuments historiques le long de ses ruelles médiévales. Parmi eux, la superbe église Saint-Hilaire et ses peintures murales du XIIe siècle. Le village compte aussi de nombreux manoirs et châteaux.

Son pont, qui enjambe la Vègre, fait figure de carte postale. Son jardin mosaïque, perché sur une colline qui surplombe le village est, quant à lui, idéal pour une pause « nature ».

Le Mont-Saint-Michel

Troisième site touristique le plus visité de France, le Mont-Saint-Michel accueille plus de trois millions de visiteurs par an. L'Abbaye et la rue commerçante sont les principaux endroits à visiter, mais pas seulement car le village a su conserver son âme grâce à ses 32 habitants.

Il est bon de se perdre dans les ruelles moins fréquentées et d'admirer la baie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L’Île-de-Sein

Derrière sa digue, le village de l’Île de Sein dévoile ses façades colorées. Les ruelles étroites et tortueuses ont été spécialement conçues pour affronter les épreuves du vent. Le Grand phare, détruit par les Allemands en 1944 et reconstruit quelques années plus tard.

Lors d’une sortie en kayak dans la chaussée de Sein, on peut croiser phoques et dauphins en toute liberté.

Mirmande

Mirmande est un entrelacs de maisons en pierre à l'intérieur des remparts. Son église Sainte Foy est une merveille d’architecture romane et le hameau de Buthiers est quant à lui, un havre d’authenticité, avec sa voûte en pierre qui, une fois franchie, révèle une fontaine dont l’eau coule depuis plus de 120 ans

Autrefois connu pour l’élevage du ver à soie, ce village perché possède un autre trésor : la production fruitière.

Semur-en-Brionnais

En Bourgogne du Sud, Semur-en-Brionnais est la capitale historique du Charolais-Brionnais. Le village accueille, chaque année, des milliers de visiteurs, attirés par ses bâtiments historiques remarquables comme le château Saint Hugues et la très belle collégiale Saint Hilaire construite au XIIe siècle.

La Couvertoirade

La Couvertoirade fut construite par les Templiers puis par les Hospitaliers. La cité possède le seul château construit par les Templiers en France, une véritable merveille. L’église Saint Christophe, construite, elle, par les Hospitaliers, est accessible par un magnifique escalier taillé dans la roche

Montpazier

Fondé par le Roi Edward Ier d'Angleterre au XIIIe siècle, le village de Monpazier fut considéré par l’architecte Le Corbusier comme la bastide idéale parmi les 300 bastides du Grand Sud-Ouest. Quasi intacte depuis sa création en 1284, elle recense 32 monuments classés.

Roussillon

Dans le Luberon, Roussillon détonne car toutes ses façades sont rouges : jusqu’à 18 teintes différentes allant du rose au rouge vif en passant par le orange. En effet, le village est bâti au cœur du plus important gisement d’ocre au monde. Aujourd’hui, on vient de loin pour visiter « le sentier des ocres », d’anciennes carrières ouvertes à la balade.

Cassel

Capitale de la Flandre maritime, Cassel se trouve au point culminant des Monts de Flandre, sur le Mont Cassel, à 176 mètres d’altitude. Ce village a conservé un charme authentique grâce notamment à un patrimoine préservé. Il faut flâner sur sa Grand -Place pour y admirer les pignons en escaliers, monter jusqu’au moulin, une des fiertés du village.

Mittelbergheim

Etape incontournable sur la route des vins d’Alsace, Mittelbergheim peut aussi s’enorgueillir d’un patrimoine architectural riche et bien conservé : maisons style Renaissance, églises, pressoirs du XVIIe, moulin à huile, musée viticole.

Hell-Bourg

Hell-bourg est un village créole pittoresque au cœur du grandiose cirque de Salazie. Un paradis pour les randonneurs : de nombreux sentiers partent, en effet, du village pour parcourir la nature environnante. Jusqu’aux années 50, Hell-Bourg était la principale station thermale de la Réunion grâce à ses eaux ferrugineuses.

Janvry

Janvry attire chaque année 150.000 curieux. Ce village est, en effet, réputé pour la bonne humeur et le dynamisme de ses habitants. Piste de ski et marché de Noël l’hiver, plage artificielle l’été, parc animalier et festivals divers tout au long de l’année, c’est un endroit festif pour petits et grands.

Lama

Surplombant la vallée de l’Ostriconi, le village de Lama mêle architecture bourgeoise d’inspiration italienne et petites maisons médiévales. Au détour de ses ruelles pentues ne manquez pas l’église du village : elle abrite un calice offert par Napoléon III. Les caves à fromages de l’ancienne maison Corallini, baignées de vasques d’eau claire, sont également incontournables.

Yèvre-le-Châtel

Aux lisières de la Beauce et du Gâtinais, Yèvre-le-Châtel affiche un riche patrimoine médiéval. Son imposant château, construit au XIIIe siècle sous Philippe Auguste, est l’un des sites touristiques les plus emblématiques du département.

En contrebas, les belles maisons en calcaire ont de tout temps, attirées des artistes du monde entier. Victor Hugo lui-même est tombé amoureux de Yèvre-le-Châtel, et plus particulièrement des vestiges romantiques de l’église Saint Lubin dont ne subsiste aujourd’hui que la structure en pierres.