publié le 06/04/2018 à 18:56

Cette soirée du vendredi 6 avril est placée sous le signe de l'humour sur France 3. La chaîne propose aux téléspectateurs de se poser la question suivante : Peut-on rire de tout ? Elle brasse toutes les époques, toutes les formes d'humeur et d'humour. La plupart des humoristes disent qu'il faut oser, mais que le risque que ce soit mal pris et mal compris est plus grand aujourd'hui, notamment sur les blagues ethniques.





Les humoristes issus de communautés n'hésitent pas à user de ce genre d'humour entre eux comme Fabrice Éboue et Jamel Debbouze. Mais certains restent prudents sur des thèmes comme le mariage pour tous, à l'image de Gad Elmaleh et Anne Roumanoff. Dernièrement, l'humour anti-djihadiste s'impose dans certains spectacles comme celui de Patrick Timsit.

Enfin, les blagues sur le sexe étaient l'humour le plus simple jusqu’à maintenant. Ce qui n'est plus aussi facile qu'avant avec les accusations de sexisme et de harcèlement.