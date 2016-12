Programme TV : ce soir, "À vos pinceaux" et "Les vacances de Ducobu"

Au programme de ce mardi 27 décembre, le retour de l'élève Ducobu sur TF1, ou "A vos Pinceaux", nouvelle émission présenté par Marianne James sur France 2.

> Programme TV du mardi 27 décembre Crédit Image : Arnaud Borrel Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

par Isabelle Morini-Bosc publié le 27/12/2016 à 19:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ducobu, cancre absolu apparu dans Le Journal de Mickey, mais cancre qui a du génie pour copier sur la meilleure de la classe, Léonie Gratin. Ce mardi 26, on le retrouve en vacances. Il passe donc du banc de l'école et du banc de touche aux bans de poisson. Ce film sorti en avril 2012 a été vu par plus d'un million de spectateurs en salle.



Autre temps fort de la soirée, la nouvelle émission proposée par France 2. Autre prodige pour Marianne James, aux commandes de À vos pinceaux, un télé-crochet sur la peinture, et même, le premier concours destiné à des peintres amateurs. Ils sont dix, âgés de 17 à 63 ans.



Des artistes qui, durant quatre semaines, vont s'affronter dans des épreuves imposées ou libres. Pour les conseiller et les juger, deux professionnels, le professeur d'arts appliqués Bruno Vannacci et le rédacteur en chef de Beaux arts magazine Fabrice Bousteau. À vos pinceaux, une émission présentée par Marianne James, dès 20h55 sur France 2.





Sur France 3, d'autres amateurs de bande dessinée préféreront Astérix et Obélix et Obélix : au service de sa Majesté, où Edouard Baer endosse la moustache de l'irréductible Gaulois. L'acteur avait pourfait fait auparavant sensation en jouant le scribe perché du premier long-métrage tiré des planches de Goscinny et Uderzo, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2002).