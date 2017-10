Pierre Bénichou est "Rock'n Roll"

publié le 25/10/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui a la voix la plus reconnaissable du rock français.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui danse plus facilement le rock qu'elle ne prononce le chachacha.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui fait partie du 1 groupe en tête dans toutes les stations: Les Bronzés.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui ne comprend pas pourquoi les Stones ne font pas sa tournée âge tendre.

… Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui à chaque fois qu'il danse le rock, ça se mesure sur l'échelle de Richter.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête très rock'n Roll puisque c'est le Elvis Presley de la mauvaise humeur.

… Pierre Bénichou

Laurent Ruquier

