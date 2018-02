Pierre Bénichou en pleine forme au Grand Studio RTL

publié le 21/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui reste une énigme même pour les psychologues.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a animé « Danse avec les stars » et qui rêvait de faire la queue-leu-leu avec Chantal Ladesou.

… Vincent Cerruti



Une Grosse Tête qui ne fait pas de sport mais qui a réussi à développer un vrai mental de sportif puisqu’elle croit toujours qu’elle va gagner.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui fait la joie de RTL et le malheur des candidats.

…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui vient aux Grosses Têtes quand il ne regarde pas Rex à la télévision.

…Pierre Benichou



Une Grosse Tête dont c’est l’anniversaire aujourd’hui… il fête ses 3000 litres.

… Jean-Jacques Peroni





Pierre Bénichou

