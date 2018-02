Les Grosses Têtes accueillent un petit nouveau...Vincent Cerutti

publié le 20/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :







Une Nouvelle Grosse Tête animateur télé et radio qui vient ici pour oublier Danse avec les Stars.

… Vincent Cerruti



Une Grosse Tête dont le taux de réussite sur les questions correspond aux chances de Bernard Mabille d’être pris comme petit rat à l’Opéra.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qu’à la Coupole on surnomme encore « Pedro le roi du tango ».

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui sans chanter à réussi à devenir une des voix les plus célèbre du rock français.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui est aux bonnes réponses ce que Baryschnikov est à la danse.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qu’on a plus de chance de voir dans Top Chef que dans Danse avec les Stars.

… Bernard Mabille





vincent cerutti

