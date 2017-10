Phillipe Manoeuvre fait un détour par les Grosses Têtes

publié le 24/10/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui donne souvent sa langue au chat et aux Sacha.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête pour qui on n'est pas en 2017 après Jésus Christ mais en 16 après Loanna.

... Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui a été harcelé dans le cinéma mais par les banques.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête acteur, auteur, metteur en scène et professeur pour l'éternité.

… François Rollin



Une Grosse Tête dont le matelas à mémoire de forme s'est suicidé.

… Bernard Mabille



Une Nouvelle Grosse Tête qui sera le plus Rock n'Roll des Grosses Têtes ce qui n'est pas forcément compliqué.

…Philippe Manœuvre

Laurent Ruquier

