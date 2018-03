Philippe Jarrousky est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 27/10/2016 à 10:00

Ce programme de cantates sacrées de Bach et de son contemporain Telemann marque une étape dans la discographie de de Philippe Jaroussky : c’est le premier album consacré entièrement à des œuvres en langue allemande



Ses enregistrements pour Erato couvrent un large répertoire qui va de Monteverdi à la musique française du XXe siècle mais jusqu’à présent il avait surtout interprété des œuvres en italien ou en français.



"Cantates sacrées de Bach et Telemann" de Philippe Jarrousky (Warner Music)

Fin 2015, Philippe Jaroussky interprétait ces œuvres devant une salle comble au Konzerthaus de Berlin où il était artiste en résidence pour la saison 2015-2016 ; c’était la première fois qu’il chantait en allemand devant un public allemand.

Le journal Berliner Tagesspiegel à titré "La Voix d’un ange" pour son article consacré à ce concert. Il attirait aussi l’attention sur la manière dont le chanteur est parvenu à exprimer le drame dans la cantate de Telemann Der am Ölberg zagende Jesus. Le Berliner Morgenpost, lui, mettait l’accent sur la capacité de Philippe Jaroussky à explorer de nouvelles zones du répertoire, disant qu’il était "peut-être le plus aventurier des contre-ténors d’aujourd’hui."



