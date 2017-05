publié le 05/05/2017 à 12:30

Absent au cinéma depuis quelques temps, Patrice Leconte fait son retour mais en librairie ! Le metteur en scène et écrivain vient de publier son nouveau roman intitulé Louis et l'Ubiq, aux éditions Arthaud. Une fable contemporaine sur les limites du bonheur, toute en humour et subtilité, signée par le réalisateur de la saga culte Les Bronzés.



"Louis et l'Ubiq", le roman de Patrice Leconte (Arthaud)

L'histoire : Louis est magnifiquement oisif. Sa vie est aussi calme qu’un lac sans vent. Jusqu’au jour où son père, juste avant de mourir, lui lègue un étrange objet : l’Ubiq. Un boîtier qui se porte sur l’avant-bras et qui, sur la pression d’un simple bouton, peut le transporter ailleurs, le dédoubler, le faire jouir du don d’ubiquité. D’abord craintif, intimidé, Louis se rend compte, contre toute attente, que l’appareil fonctionne.

Sauf que cet appareil, que nous rêverions tous de posséder, tombe entre les mains d’un homme qui ne sait déjà pas quoi faire de sa propre vie. Alors, en vivre deux, on imagine son embarras. À moins que l’Ubiq ne soit l’occasion pour Louis de commencer une vie qu’il n’avait jamais osé imaginer, tout en restant un époux modèle. Qui sait alors jusqu’où l’Ubiq pourra l’entraîner !

