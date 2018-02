publié le 24/02/2018 à 18:20

Personnalités politiques et culturelles se succéderont dans le fauteuil de l'émission On n'est pas couché, face aux intervieweurs Christine Angot et Yann Moix, ce samedi 24 février à partir de 23h30.



Laurent Ruquier recevra ainsi cinq invités ce soir. Le député de la France insoumise Adrien Quatennens sera ainsi interrogé, à l'instar de l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig, pour son ouvrage Voyages d'un philosophe aux pays des libertés, publié chez Gallimard. Un livre qui traite notamment de la coexistence des religions et du libéralisme sous toutes ses formes.

Le talk-show accueillera également Muriel Robin, qui sera interviewée au côté d'Anne Le Nen. Elles vont toutes deux monter sur les planches pour interpréter la pièce Les monologues du Vagin. La comédienne va également présenter une émission, Muriel Robin et Chanee sur la terre des Jaguars, qui sera diffusée le lundi 26 février sur France 3.

Le cinquième et dernier invité sera le chanteur Amir, ancien participant au télé-crochet The Voice qui avait représenté la France lors de l'Eurovision 2016. L'un de ses cousins, Anto, va d'ailleurs participer et tenter sa chance lors des auditions à l'aveugle de The Voice, ce samedi 24 février.