Yann Moix sur le plateau de On n'est pas couché, le 19 mai 2018

publié le 01/07/2018 à 05:33

"Quand on aime le cinéma, on aime Jean Claude Van Damme". Habitué aux déclarations surprenantes tout au long de ses 3 années à "On est pas couché", Yann Moix ne s'est pas retenu pour sa dernière émission, ce samedi 30 juin.



Invité pour la première fois dans l'émission de Laurent Ruquier, Jean Claude Van Damme est venu présenter le film "Lukas" de Julien Leclerq, dans lequel il tient le rôle principal. L'occasion pour le chroniqueur de déclarer son admiration pour la filmographie de JCVD, qu'il range dans son "Panthéon".

"Jean-Claude Van Damme est à Bruce Lee et Charles Bronson, ce que Fabrice Luchini est à Proust et à Céline. Tous les cinéphiles, même les plus pointus, doivent aimer Jean-Claude Van Damme", a lancé Yann Moix.



"Quand on aime le cinéma, on aime Jean-Claude Van Damme" Yann Moix #ONPC pic.twitter.com/91N2PYaPCt — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 30 juin 2018

Mais le chroniqueur n'en avait pas que pour Van Damme. Comme le rapporte TV Magazine, Yann Moix aurait aussi eu une attention particulière pour une autre invitée, l'actrice Nicole Calfan. À qui il aurait avoué : "J’en ai disséminé du liquide séminal pour vous dans ma chambre".



Pour sa dernière, le chroniqueur a même eu le droit faire venir un invité de son choix : Juliette Morillot. Une spécialiste de la Corée du Nord et auteure de Le Monde selon Kim Jong-Un (Éd. Robert Laffont).



Enfin, en guise d'adieu, Yann Moix a été remercié sobrement par Laurent Ruquier pour ses trois années passées à ses côtés. Le nom de son remplaçant est déjà connu. Il s'agit de Charles Consigny, un jeune polémiste de 28 ans, qui rejoindra Christine Angot comme chroniqueur.